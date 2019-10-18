С начала 2019 года в Екатеринбурге произошло 697 ДТП

В прошлые выходные в Екатеринбурге был задержан 31 пьяный водитель. В эти выходные сотрудники ГИБДД проведут новый рейд

Среди причин ДТП в Госавтоинспекции называют тот факт, что водители садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. С начала 2019 года по этой причине произошло 41 авария, шесть человек погибли, 58 – пострадали.