С начала 2019 года в Екатеринбурге произошло 697 ДТП

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За девять месяцев 2019 года в Екатеринбурге по вине водителей произошло 697 ДТП, погибли 42 человека, 926 травмированы, это количество увеличилось на 13,9 %, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
В прошлые выходные в Екатеринбурге был задержан 31 пьяный водитель. В эти выходные сотрудники ГИБДД проведут новый рейд
Среди причин ДТП в Госавтоинспекции называют тот факт, что водители садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. С начала 2019 года по этой причине произошло 41 авария, шесть человек погибли, 58 – пострадали.
С начала 2019 года 307 водителей были привлечены к уголовной ответственности за повторную пьяную езду. Ежедневно в столице Урала останавливают 10-15 пьяных водителей.
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