Житель Верхней Салды предстанет перед судом за избиение инспектора дорожного надзора
Сегодня, 10:09ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижней Салде прокуратура утвердила обвинение в отношении жителя Верхней Салды. Он обвиняется в нападении на представителя власти, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
В июле этого года мужчина на автобусе осуществлял перевозку пассажиров. На остановке к нему подошел старший госинспектор автодорожного надзора и предложил предоставить документы для проверки. Водитель требование проигнорировал, вступив в конфликт с представителем власти.
Затем водитель автобуса начал движение, в результате чего дверь транспортного средства захлопнулась, а затем упало зеркало заднего вида. Автомобилист вышел из автобуса, взяв с собой металлический баллончик, которым ударил автоинспектора, потом поднял упавшее зеркало и нанес им еще один удар потерпевшему в область головы.
Согласно медосвидетельствованию, инспектору причинен легкий вред здоровью.
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