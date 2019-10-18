Житель Верхней Салды предстанет перед судом за избиение инспектора дорожного надзора

В июле этого года мужчина на автобусе осуществлял перевозку пассажиров. На остановке к нему подошел старший госинспектор автодорожного надзора и предложил предоставить документы для проверки. Водитель требование проигнорировал, вступив в конфликт с представителем власти.

Затем водитель автобуса начал движение, в результате чего дверь транспортного средства захлопнулась, а затем упало зеркало заднего вида. Автомобилист вышел из автобуса, взяв с собой металлический баллончик, которым ударил автоинспектора, потом поднял упавшее зеркало и нанес им еще один удар потерпевшему в область головы.