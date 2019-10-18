Жителям России продают некачественный хлеб

Агроведомство выразило надежду, что к концу осени показатели достигнут ста двадцати миллионов тонн, а согласно оценкам Российского зернового союза, урожай преодолеет отметку примерно в сто двадцать три миллиона тонн, семьдесят восемь миллионов тонн из которых — пшеница.

По словам руководителя Минсельхоза Дмитрия Патрушева, основная цель государственной программы АПК по валовому сбору уже достигнута. Однако, сведения о том, что повышение объемов происходит за счет зерна, запрещенного для производства хлебопекарной муки, умалчиваются.

News.ru пишет, что делегаты различных госведомств неоднократно публично акцентировали внимание на том, что уменьшение качества хлебопекарной муки представляет собой только миф. Однако, доказать ухудшение качества с советских времен достаточно легко.

В настоящее время ГОСТ 9353-2016 затрагивает зерно мягкой и твердой пшеницы, показателем качества которой является содержание клейковины. Так, соотношение следующее: чем больше клейковины, тем выше ценность. В соответствии с действующим стандартом, для четвертого класса он должен быть не менее восемнадцати процентов, для третьего — не менее двадцати трех, для второго и первого — не менее двадцати восьми и тридцати двух процентов.