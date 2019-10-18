Жителям России продают некачественный хлеб

Министерство сельского хозяйства России опубликовало данные, в соответствии с которыми отечественные аграрии в течение девяти месяцев текущего года собрали около ста десяти миллионов тонн зерна.
Агроведомство выразило надежду, что к концу осени показатели достигнут ста двадцати миллионов тонн, а согласно оценкам Российского зернового союза, урожай преодолеет отметку примерно в сто двадцать три миллиона тонн, семьдесят восемь миллионов тонн из которых — пшеница.
По словам руководителя Минсельхоза Дмитрия Патрушева, основная цель государственной программы АПК по валовому сбору уже достигнута. Однако, сведения о том, что повышение объемов происходит за счет зерна, запрещенного для производства хлебопекарной муки, умалчиваются.
News.ru пишет, что делегаты различных госведомств неоднократно публично акцентировали внимание на том, что уменьшение качества хлебопекарной муки представляет собой только миф. Однако, доказать ухудшение качества с советских времен достаточно легко.
В настоящее время ГОСТ 9353-2016 затрагивает зерно мягкой и твердой пшеницы, показателем качества которой является содержание клейковины. Так, соотношение следующее: чем больше клейковины, тем выше ценность. В соответствии с действующим стандартом, для четвертого класса он должен быть не менее восемнадцати процентов, для третьего — не менее двадцати трех, для второго и первого — не менее двадцати восьми и тридцати двух процентов.
Отмечается, что до девяносто седьмого года в стране в муку перерабатывалось только зерно первых-третьих классов. Продукт такого типа отличался повышенным содержанием белка и имел высокие потребительские свойства. Вместе с тем, по последнему мониторингу Института заметно, что количество клейковины не во всех случаях соответствует ГОСТ, что влияет на качество хлебобулочных изделий. В НИИ хлебопекарной промышленности считают причиной такой тенденции тот факт, что в настоящее время в РФ перерабатывается на муку зерно низких классов, используемое до девяносто седьмого года для совершенно иных целей.