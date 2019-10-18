Жителю Кушвы грозит до семи лет лишения свободы за незаконную вырубку леса
Вчера, 23:43ОбществоФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле будут судить жителя Кушвы за незаконную вырубку леса. Ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщают «Вечерние ведомости».
В январе 2017 года мужчина спилил более 252 кубометров деревьев. Общая сумма ущерба Лесному фонду России составила больше 3,6 миллионов рублей.
В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемого был наложен арест. В список вошли жилой дом, земельный участок, 14 автомобилей. Итоговая сумма составила примерно 3,3 миллиона рублей.
На местного жителя было возбуждено уголовное дело, которое передано в городской суд для дальнейшего рассмотрения.
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