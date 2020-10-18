Астрологи рекомендуют некоторым знакам прислушиваться к советам 19 октября

Лев

В этот день вы будете требовательные к себе и к окружающим. Вы не допустите ошибок и выполните все поставленные задачи. На этом фоне могут возникнуть конфликты с коллегами, которые не так успешны в деловых вопросах. Не рекомендуется проводить деловые встречи. Можете сосредоточиться на проведении финансовых операций. Хороший день для совершения разнообразных покупок. Составьте план и пройдитесь по магазинам. В отношениях со второй половинкой вас может ожидать крупная ссора. Постарайтесь спокойно решить конфликт.