Недоступные томографы и интервью с мэром. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Рассказываем главные события уходящей недели для Нижнего Тагила.

На этой неделе исполнилось два года, как Владислав Пинаев стал мэром Нижнего Тагила. За это время было сделано немало — началось строительство моста через Тагильский пруд, отремонтированы несколько школ, введена в эксплуатация новая школа № 100, проведен ремонт 52 дорог в рамках нацпроекта БКАД. Редакция TagilCity.ru встретилась с градоначальником и узнала об итогах благоустройства города, о дальнейших планах. А также задала мэру вопросы, которые волнуют тагильчан. «Не надо быть банальным, надо стремиться вперед». Интервью с Владиславом Пинаевым Уже очевидно, что Россию накрыла вторая волна пандемии. Некоторые регионы встретили ее во всеоружии, в других же повторяются ошибки первой волны. Например, в Нижнем Тагиле в ГБ 1 снова выстроились 12-часовые очереди на компьютерную томографию. КТ — один из наиболее эффективных методов диагностики пневмонии. В Нижнем Тагиле имеются пять аппаратов, однако для экстренной диагностики задействованы лишь два. Мы попытались разобраться в проблеме. Как оказалось, покупать дополнительные аппараты министерство не готово. Тогда решением могло стать изменение плана маршрутизации и задействование остальных аппаратов КТ, чтобы разгрузить ГБ 1. Сами виноваты. Почему тагильчане по 12 часов проводят в очередях на томографию 17 октября Нижний Тагил посетила комиссия Минздрава. Было принято решение о распределении потоков пациентов на КТ между четырьмя медучреждениями — инфекционной больницей, первой и четвертой, а также Демидовской ГБ. Минздрав нашел решение проблемы с очередями на КТ в Нижнем Тагиле 16 октября профессиональный праздник отмечают врачи аллергологи-иммунологи. В Нижнем Тагиле детских аллергологов всего четверо, при этом к медикам едут дети из пригорода и с севера региона. Журналист пообщался с врачом Владимиром Морозовым и узнал, как медики справляются с нагрузкой, почему растет число детей с аллергиями и проблемами с иммунитетом, как сохранить ребенку здоровье и обязательно ли ехать каждый год на море. «Меняется генотип». Тагильский аллерголог-иммунолог — о работе, детях и родителях

