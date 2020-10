Омбудсмен Свердловской области начала проверку по жалобам на нарушение прав женщин в «Уктусском пансионате», пишет ТАСС.

Об этом рассказала сама уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова. Напомним, Министерство социальной политики Свердловской области также заявило о проверке в учреждении. Ее будут проводить по сообщению женщины, заявившей о принудительной стерилизации, которую ей провели сотрудники пансионата. В Уральском пансионате проверят информацию о принудительной стерилизации женщин

