В Екатеринбурге появился мемориал погибшим в Азербайджане

У генконсульства Азербайджана в Екатеринбурге организовали временный мемориал погибшим при обстреле города Гянджа, пишет Ура.ру.

За короткое время к импровизированному месту памяти представители диаспоры принесли сотни цветов и мягкие игрушки. По информации издания, 17 октября город Гянджа в Азербайджане попал под ракетный обстрел армии Нагорного Карабаха. В генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что в результате обстрела уничтожено 20 жилых домов, 12 человек погибли, еще 40 получили ранения. Напомним, 16 октября сообщалось об обстреле мирной похоронной процессии в Азербайджане. Трое человек были убиты, а пятеро получили ранения. Сотрудник администрации президента Азербайджана обвинил Армению в терроре мирного населения. Азербайджан заявил об обстреле Арменией мирных жителей

