В Екатеринбурге появился мемориал погибшим в Азербайджане

В Екатеринбурге появился мемориал погибшим в Азербайджане

Сегодня, 21:17ОбществоPhoto: Ура.ру
У генконсульства Азербайджана в Екатеринбурге организовали временный мемориал погибшим при обстреле города Гянджа, пишет Ура.ру.

За короткое время к импровизированному месту памяти представители диаспоры принесли сотни цветов и мягкие игрушки.

По информации издания, 17 октября город Гянджа в Азербайджане попал под ракетный обстрел армии Нагорного Карабаха. В генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что в результате обстрела уничтожено 20 жилых домов, 12 человек погибли, еще 40 получили ранения.

Напомним, 16 октября сообщалось об обстреле мирной похоронной процессии в Азербайджане. Трое человек были убиты, а пятеро получили ранения. Сотрудник администрации президента Азербайджана обвинил Армению в терроре мирного населения.

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