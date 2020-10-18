В Екатеринбурге прошел концерт для сбора средств на лечение СМА у младенца

В Екатеринбурге прошел концерт для сбора средств на лечение СМА у младенца

Сегодня, 17:12ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
17 октября в Екатеринбурге был проведен концерт, призванный собрать средства на дорогостоящее лекарство от спинальной мышечной атрофии для младенца, пишет «КП-Екатеринбург».

Организаторы сообщили, что благотворительное мероприятие помогло собрать 44 тысячи рублей.

Напомним, чтобы привлечь внимание к проблеме Андрей Макаревич записал видео с призывом помочь мальчику. Малыш страдает врожденной спинальной мышечной атрофией. Ему требуется дорогостоящее лечение. Минздрав выделил 32 миллиона рублей на четыре дозы препарата «Спинраза», но такое лечение потребует повторных курсов в течение всей жизни. Семья пытается собрать средства на импортный препарат, способный за один прием решить проблему со здоровьем ребенка, но его стоимость составляет около 150 миллионов рублей. На текущий момент семья собрала чуть более 41 миллиона.

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