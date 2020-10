На 19 октября в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сильный порывистый ветер, гололедица и мокрый снег, сообщает региональная ЕДДС.

Служба предупреждает о ветре, с порывами до 18 метров секунду и высоком риске возникновения гололедицы. Кроме того, сообщается о возможной задержке рейсов в аэропорту «Кольцово», высоком риске ДТП и возможном обрушении магистральных коммуникационных линий. Также служба предупреждает о повышенном риске пожаров в частном жилом секторе. Напомним, синоптики прогнозировали заморозки и осадки в виде снега в Нижнем Тагиле на ближайшие дни. В Нижнем Тагиле в начале недели ожидаются заморозки и дождь со снегом

