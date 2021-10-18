Эксперты рассказали, как грамотно провести предпродажную подготовку автомобиля

Быстрая и выгодная продажа подержанного автомобиля и без проблем — задача не из простых. Эксперты озвучили рекомендации: когда, где и как продавать машину б/у.

Автомобиль следует продать, если он начал «сыпаться» или попал в серьезное ДТП, пишут «Народные новости». Поменять машину разумно также при резком повышении дохода семьи, тем более, если это было в планах. Первый важный момент — подготовка кузова. Если необходим мелкий кузовной ремонт, то обратитесь в автосервис. Даже если вам кажется, что машина чистая, то перед тем, как ее продавать, все равно проведите комплексную мойку. Кузов лучше отполировать, но ни в коем случае не перекрашивайте его — покупатель может подумать, что машина побывала в аварии. Предпродажная подготовка автотранспорта включает в себя и приведение в порядок салона. Ликвидируйте пятна на ткани, восстановите потрескавшуюся и потертую кожу, пропылесосьте в салоне, почистите потолок, коврики и стойки и повесьте ароматизатор. Идеальный вариант — салонная чистка сидений с полировкой всех деталей из пластика. И, наконец, двигатель, являющийся «сердцем» любого авто. Чрезвычайно важно убедиться в том, что мотор находится в исправном состоянии и обязательно замените расходники. Однако, не нужно мыть двигатель тщательно. Помните, что именно грязь и пыль позволяют обнаруживать подтеки масла и прочие моменты, которых в принципе быть не должно.

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