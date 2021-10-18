ФССП начала принудительно взыскивать штрафы c Facebook

ФССП начала принудительно взыскивать штрафы c Facebook
ФССП начала принудительно взыскивать штрафы c Facebook
Сегодня, 18:07ОбществоФото: pixabay.com
Федеральная служба судебных приставов начала принудительно взыскивать штрафы с Facebook. Как сказано в материалах банка данных ведомства, речь идет об общей сумме в 26 млн руб.

Решение взыскать штраф с американской сети принял Таганский районный суд. В производстве ФССП 6 дел о взыскании 3 млн руб за каждое, а также еще два дела со штрафами по 4 млн руб. Адресом ответчика значится улица Уиллоу Роуд города Менло Парк штата Калифорния, пишет 360tv.ru.

Материалы дела приставам Мировой суд Таганского района российской столицы передал 7 октября. Сотрудникам ведомства предстоит в принудительном порядке взыскать выписанные штрафы в указанной сумме, поскольку представители Facebook не стали на добровольной основе исполнять судебное решение.

26 миллионов рублей — не окончательная сумма. В общей сложности до 19 октября соцсеть должна заплатить еще 17 млн рублей штрафа. Это решение пока не вступило в законную силу. Всего общий размер штрафов по всем решением мирового судьи за текущий год составил более 80 млн рублей.

Facebook признали виновной в неудалении противоправного контента, нарушающего российское законодательство. После этого против соцсети начали заводить административные дела.

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