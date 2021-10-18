Как укрепить иммунитет в сезон ОРВИ и гриппа

Как укрепить иммунитет в сезон ОРВИ и гриппа
Как укрепить иммунитет в сезон ОРВИ и гриппа
Сегодня, 00:38ОбществоФото: pxhere.comКак укрепить иммунитет
Вопрос, как поднять иммунитет, становится особенно актуальным осенью - в период повышенной заболеваемости. Перед тем как укрепить иммунитет, важно посоветоваться с врачом, чтобы терапия принесла только пользу и не навредила здоровью. 

Существует много методов, как повысить иммунитет, - можно добавить продукты и напитки, отвары в рацион, которые содержат ценные микроэлементы. В Екатеринбурге и других регионах работают пункты вакцинации. В аптеках можно найти витамины для иммунитета, противовирусные препараты. В данной статье представлена информация, какие фрукты повышают иммунитет, какие факторы могут отрицательно сказываться на здоровье и как восстановить хорошее самочувствие.

Как понять, что иммунитет ослаблен?

Иммунная система имеет сложную структуру. Условно причины снижения иммунитета можно разделить на 2 большие группы - проблемы со здоровьем и образ жизни.

Какие факторы негативно влияют на естественный иммунитет:

  • перенесенные травмы и операции;
  • злокачественные новообразования, ВИЧ, СПИД;
  • перенесенный грипп, коронавирус, пневмония и т.д.;
  • болезни крови, кишечника, печени;
  • длительное лечение антибиотиками;
  • проживание в местах с плохой экологией, повышенным уровнем радиации;
  • несбалансированное питание;
  • продолжительные нервные перенапряжения;
  • нехватка или избыток физической нагрузки и т.д.

Существует несколько признаков плохого иммунитета. К ним относят плохую заживляемость царапин и ссадин, сонливость и хроническую усталость. Помимо этого, человек с ослабленной иммунной защитой часто болеет ОРВИ, простудами с продолжительным течением и осложнениями.

Возможно появление отечности и мешков под глазами, увеличение лимфатических узлов. Кожа становится сухой, волосы и ногти - ломкими. Возможно появление аллергических реакций, грибковых процессов.

Как укрепить иммунитет взрослому?

Формировать и укреплять защиту организма рекомендуется только совместно с иммунологом, так как бесконтрольный прием препаратов может нанести вред. Чтобы выявить причину и признаки снижения защиты, требуется сдать некоторые анализы для проверки здоровья.

Как укрепить иммунитет взрослому
Фото:Медиахолдинг 1Mi

Какие меры можно принять самостоятельно:

  • восстановить режим дня;
  • уделять достаточно времени для сна и отдыха;
  • отказаться от вредных привычек;
  • лечиться медикаментозно только по назначению специалиста;
  • избегать стрессовых ситуаций;
  • заниматься спортом;
  • своевременно делать прививки.

В настоящее время в Екатеринбурге и других регионах России проводится вакцинация от гриппа. Вакцины от данного заболевания завозят в детские садики и школы, чтобы привить детей и подростков (по согласию родителей). Взрослые и дети могут пройти иммунизацию в поликлиниках и пунктах вакцинации. Вакцина от ковида доказала свою эффективность и безопасность. Поствакцинальные симптомы проходят бесследно и обычно не требуют медицинского вмешательства.

Как укрепить иммунитет ребенку?

Важным условием для поддержания и повышения иммунитета является положительный психологический микроклимат в семье, где живет ребенок. Это связано с тем, что стрессы и негативные эмоции могут привести к ослаблению организма, что может спровоцировать болезнь.

Для укрепления иммунитета важно поддерживать режим дня. Это правило актуально не только для детей, но и для взрослых мужчин и женщин. Ребенку следует давать продукты с высоким содержанием витаминов. Требуется вести активный образ жизни, уделять достаточно времени прогулкам - они полезны для повышения иммунитета.

По рекомендации педиатра можно проводить процедуру закаливания. Необходимо следить за соблюдением гигиены. Требуется регулярно мыть и проветривать комнату, где находится ребенок, для профилактики заболеваний.

Как поднять иммунитет после коронавируса?

Быстро восстановить иммунитет после перенесенного коронавируса достаточно сложно. Долгое время пациент может чувствовать упадок сил и слабость, сонливость. Возможно ухудшение состояния волос и ногтей, кожи.

По назначению врача можно начать принимать витаминный комплекс, он поможет восстановить слабый иммунитет быстрее. Помимо этого, после болезни требуется здоровый сон и сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки. Чтобы не болеть снова, рекомендуется на время отказаться от посещения людных мест и соблюдать масочный режим.

Как поднять иммунитет после антибиотиков?

После приема лекарств может потребоваться восстановление микрофлоры кишечника. Антибиотики убивают не только патогенные микроорганизмы, но и полезную микрофлору, но при этом останавливают воспалительные процессы и способствуют выздоровлению.

Как поднять иммунитет после антибиотиков
Фото:Медиахолдинг 1Mi

Поддерживать микрофлору кишечника можно путем приема пробиотиков. Эффективный способ восстановления - прием витаминов. Лучше всего принимать цинк, витамин D, аскорбиновую кислоту и другие микроэлементы после сдачи анализов, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний.

Как поднять иммунитет при онкологии?

Лечение онкологии путем химиотерапии может ослабить защитные функции организма, однако часто такая терапия является жизненно необходимой. Чтобы выработать сильный иммунитет, рекомендовано включать в рацион овощи и фрукты, вести активный образ жизни.

Предварительно нужно проконсультироваться с онкологом и иммунологом, чтобы терапия не принесла вред. К примеру, не при всех опухолях можно принимать витамины и другие препараты, так как они могут спровоцировать осложнения. В ряде случаев назначается иммунотерапия.

Иммунитет после вакцинации

Александр Гинцбург дал комментарии относительно формирования иммунитета после вакцинации препаратом “Спутник V”. В ходе поствакцинального наблюдения отмечаются редкие случаи инфекции у граждан, которые прошли вакцинацию первым компонентом. Случаи заражения вирусом единичны у лиц, прошедших иммунизацию двумя компонентами.

В ВОЗ сообщили о формировании защиты после прививки от гриппа. Вакцина позволяет легче перенести инфекцию при заболевании и является эффективным способом профилактики заражения. Иммунитет сохраняется примерно год. Отмечается, что состав подбирается с учетом циркулирующих штаммов.

Витамины для повышения иммунитета

Для поддержки здоровья и снижения риска простудных заболеваний рекомендовано принимать витамины. Аскорбиновая кислота обладает антиоксидантными свойствами. Прием цинка полезен для иммунных клеток, помогает бороться с вирусами и вредными бактериями.

Витамин D необходим для формирования скелета, принимает участие в синтезе лейкоцитов. Витамин Е действует как мощный антиоксидант. Омега-3 способствует укреплению клеточных мембран.

Какие фрукты поднимают иммунитет?

Полезный фрукт для иммунитета - яблоко. В нем содержатся витамины С, В, калий, пектин, лимонная кислота и прочие ценные элементы. Цитрусовые (мандарины, лимоны, грейпфруты) содержат в большом количестве витамин С.

Хурма богата витаминами А и С, является антиоксидантом. Киви содержат витамин С, бета-каротин и калий, флавоноиды. Бананы содержат в своем составе магний и калий, рекомендованы к включению в меню в сезон простуд.

Продукты и народные средства для иммунитета

Чтобы усилить иммунитет, рекомендуется изменить рацион и добавить продукты с большим содержанием витаминов и ценных элементов. Из ягод и трав можно делать чай, настойки, отвары, которые помогут укрепить здоровье.

Полезные продукты для иммунной системы:

Продукты и народные средства для иммунитета
Фото:pxhere.com
  • Смесь из сухофруктов и меда. Сухофрукты содержат кальций, магний, калий, натрий, железо. Рецепт приготовления смеси достаточно простой - нужно смешать мед, сухофрукты (чернослив, курага, изюм), грецкий орех. Продукт полезен при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при расстройствах ЖКТ.
  • Имбирь. Растение способствует активному потоотделению, помогает при простуде, уменьшает симптомы заболевания. Используется для лечения расстройств ЖКТ. Имеет противовоспалительное, антивирусное и антибактериальное воздействие, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.
  • Лимон. Данный фрукт укрепляет иммунную систему, является самым популярным народным средством лечения простуды в домашних условиях. Лимон бодрит и снижает усталость, борется с тошнотой и повышает перистальтику кишечника.
  • Чеснок. Является народным средством для лечения болезней дыхательных путей в рамках комплексной терапии. Чеснок снижает риск развития желчекаменной болезни. Согласно данным исследований, вещества, которые содержатся в чесноке, увеличивают выработку ферментов печени, которые требуются для метаболизма лекарственных средств.
  • Куркума. Данную пряность не рекомендуется кушать в чистом виде, но можно добавлять ее в умеренном количестве в разные блюда. Куркума является сильным антиоксидантом, природным иммуномодулятором. Она оказывает противовоспалительное действие.
  • Облепиха. Масло из этого продукта используется для ухода за кожей, снятия раздражения и лечения акне, замедления старения. Согласно результатам исследований, облепиха положительно воздействует на органы зрения и снижает кровяное давление, борется с признаками псориаза.
  • Шиповник. Отвар из него имеет противовоспалительный эффект и считается полезным в постинфекционный период. Регулярное употребление способствует укреплению иммунитета. Шиповник при отсутствии аллергии можно давать детям и пожилым, беременным. Отвар имеет антибактериальное действие. В день можно пить примерно 2 стакана отвара.
  • Рыбий жир. Пропить данную добавку рекомендуется, если уровень холестерина высокий, пациент страдает от аритмии и гипертонии. Омега-3 и омега-6 необходимы тем, кто занимается спортом, чтобы восстанавливать мышцы.
  • Пробиотик используется для лечения и профилактики заболеваний ЖКТ, часто данный препарат назначают вместе с антибиотиками, чтобы сохранить кишечную микрофлору.
  • Травы. Травяной сбор можно заваривать и пить вместо чая, чтобы укрепить иммунную защиту. Предварительно рекомендуется посоветоваться с врачом. К наиболее полезным относят зверобой, душицу, бузину, календулу, липу, крапиву, мяту, эхинацею, ромашку, пустырник, шалфей, чабрец.
  • Эфирные масла. Масло чайного дерева позволяет предотвратить осложнения после гриппа и простуды, имеет антибактериальный и противовирусный эффект. Лавандовое масло положительно воздействует на иммунную систему и облегчает дыхание. Аромат шалфея и пихты помогает расслабиться, снизить количество вирусов и бактерий в воздухе.

Перед тем как повысить иммунитет, рекомендовано посоветоваться с лечащим врачом, чтобы терапия принесла только пользу и не навредила. Укрепить иммунитет можно комплексно - рекомендуется отказаться от вредных привычек и сбалансировать рацион. При наличии заболеваний, таких как герпес, грипп, хронических патологий горла и других лор-органов нужно своевременно начинать их лечить.

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