Как укрепить иммунитет в сезон ОРВИ и гриппа

В настоящее время в Екатеринбурге и других регионах России проводится вакцинация от гриппа. Вакцины от данного заболевания завозят в детские садики и школы, чтобы привить детей и подростков (по согласию родителей). Взрослые и дети могут пройти иммунизацию в поликлиниках и пунктах вакцинации. Вакцина от ковида доказала свою эффективность и безопасность. Поствакцинальные симптомы проходят бесследно и обычно не требуют медицинского вмешательства.