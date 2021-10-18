На 300 тысяч оштрафованы несколько тагильских УК после проверки прокуратуры

На 300 тысяч оштрафованы несколько тагильских УК после проверки прокуратуры
На 300 тысяч оштрафованы несколько тагильских УК после проверки прокуратуры
Сегодня, 18:45ОбществоФото: 1MI
Штрафов на общую сумму в 300 тысяч рублей получили сразу несколько управляющих компаний в Нижнем Тагиле, обслуживающих многоквартирные дома в Тагилстроевском районе.

В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению МКД. УК не содержали жилой фонд в надлежащем состоянии, претензии возникли по поводу обслуживания коммунальных сетей, а также содержания козырьков и крылец подъездов.

Административные дела были возбуждены прокуратурой Тагилстроевского района Нижнего Тагила, управляющие компании оштрафованы на общую сумму в 300 тысяч рублей. Также по требованию надзорных органов выявленные нарушения были устранены, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, 200 тысяч рублей постановил суд выплатить УК ООО «Уралэкспо-НТ» пенсионерке, которая осенью 2019 года поскользнулась на скользком тротуаре и сломала шейку бедра. Тагильчанка длительное время находилась на лечении.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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