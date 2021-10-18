На 300 тысяч оштрафованы несколько тагильских УК после проверки прокуратуры

В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению МКД. УК не содержали жилой фонд в надлежащем состоянии, претензии возникли по поводу обслуживания коммунальных сетей, а также содержания козырьков и крылец подъездов.
Административные дела были возбуждены прокуратурой Тагилстроевского района Нижнего Тагила, управляющие компании оштрафованы на общую сумму в 300 тысяч рублей. Также по требованию надзорных органов выявленные нарушения были устранены, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Напомним, 200 тысяч рублей постановил суд выплатить УК ООО «Уралэкспо-НТ» пенсионерке, которая осенью 2019 года поскользнулась на скользком тротуаре и сломала шейку бедра. Тагильчанка длительное время находилась на лечении.