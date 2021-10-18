На 300 тысяч оштрафованы несколько тагильских УК после проверки прокуратуры

Штрафов на общую сумму в 300 тысяч рублей получили сразу несколько управляющих компаний в Нижнем Тагиле, обслуживающих многоквартирные дома в Тагилстроевском районе.

В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению МКД. УК не содержали жилой фонд в надлежащем состоянии, претензии возникли по поводу обслуживания коммунальных сетей, а также содержания козырьков и крылец подъездов. Административные дела были возбуждены прокуратурой Тагилстроевского района Нижнего Тагила, управляющие компании оштрафованы на общую сумму в 300 тысяч рублей. Также по требованию надзорных органов выявленные нарушения были устранены, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Напомним, 200 тысяч рублей постановил суд выплатить УК ООО «Уралэкспо-НТ» пенсионерке, которая осенью 2019 года поскользнулась на скользком тротуаре и сломала шейку бедра. Тагильчанка длительное время находилась на лечении. 200 тысяч заплатит УК за падение пенсионерки на ледяном тротуаре в Нижнем Тагиле

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