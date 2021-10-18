Намеренное заражение COVID-19 и сгоревшие заживо. Итоги дня в Свердловской области

В тагильской Службе заказчика городского хозяйства, руководителем которой является Борис Моров, объяснили, за что снизил премии двоим сотрудникам на 20%. Там отметили, что это вовсе не связано с выборами. Во время разговора водители вели себя заносчиво с директором, чем и нарушили «Кодекс этики и служебного поведения работников МКУ». Также в ведомстве сообщили, что Моров не давал никаких распоряжений по поводу отстранения водителей от работы. Ранее два водителя СЗГХ пожаловались, что их лишили премий и отстранили от работы после беседы с Моровым о выборах.