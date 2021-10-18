Намеренное заражение COVID-19 и сгоревшие заживо. Итоги дня в Свердловской области

Екатеринбурженка обратилась в полицию с заявлением на своего соседа. Она утверждает, что мужчина намеренно пытался заразить ее COVID-19. После шумной вечеринки в одной из квартир, утром соседи встретились на лестничной площадке. После чего мужчина прислал заявительнице свой положительный результат теста на коронавирус с пожеланиями ей и детям крепкого здоровья. Юристы считают, что соседу не грозит уголовная ответственность, она предусмотрена только за намеренное заражение ВИЧ и венерическими заболеваниями.
Два человека сгорели заживо в «Ладе» после столкновения с грузовиком MAN на Серовском тракте. Их личности устанавливаются. Загорелись оба автомобиля, водитель большегруза был госпитализирован с рваной раной живота. У мужчины взяли анализы для проверки на состояние алкогольного опьянения.
В тагильской Службе заказчика городского хозяйства, руководителем которой является Борис Моров, объяснили, за что снизил премии двоим сотрудникам на 20%. Там отметили, что это вовсе не связано с выборами. Во время разговора водители вели себя заносчиво с директором, чем и нарушили «Кодекс этики и служебного поведения работников МКУ». Также в ведомстве сообщили, что Моров не давал никаких распоряжений по поводу отстранения водителей от работы. Ранее два водителя СЗГХ пожаловались, что их лишили премий и отстранили от работы после беседы с Моровым о выборах.
Более 700 тысяч просмотров собрал новый клип юной певицы из Нижнего Тагила Вики Стариковой на песню «Два журавля». Он вышел 30 сентября на ее YouTube-канале. Режиссером стал Serghey Grey, автор слов и музыки — Анатолий Могилевский. В январе 2021 года Вика Старикова заняла первую строчку топ-100 хит-парада Детского радио с песней «Три желания».