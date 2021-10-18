«Норникель» заявил об окончании работ по модернизации на Усть-Хантайской ГЭС

На Усть-Хантайской гидроэлектростанции был запущен последний гидроагрегат, который заменили в рамках прошедшей модернизации. Это одна из двух ГЭС в Заполярье, за обновление оборудования которой отвечает «Норникель». Благодаря участию компании были заменены все семь действующих агрегатов.

Таким образом, в Снежногорске продолжает работать прежняя ГЭС, однако теперь она обладает новыми техническими возможностями, так как ее мощность выросла на 70 МВт. «Норникель» с 2014 года успешно воплощает в жизнь новую, полномасштабную программу по модернизации ГЭС. Как пишут »Новые известия», затраты на реализацию программы уже превысили 7,5 миллиарда. «Норникель» постепенно заменяет износившееся оборудование — по одному гидроагрегату в год. Таким образом, компания постепенно улучшает работу данного предприятия — путем обновления оборудования, и, как следствие, последующим повышением мощности, коэффициента полезного действия и эффективности гидроагрегатов за счет увеличения продуктивности работы турбин. В отрасли отечественной гидроэнергетики на данный момент это одна из наиболее масштабных проблем модернизации. Обновление мощностей Усть-Хантайской ГЭС — один из важнейших этапов реализации программы «Норникеля», служащей для реновации своего энергетического потенциала. Министр энергетики Николай Шульгинов обращает внимание на то, что усовершенствование ГЭС не только будет служить для увеличения надежности, усиления мощности и повышения объема выработки электроэнергии, но и для уменьшения выделяемого в атмосферу углеродного следа — благодаря тому, что вырабатываемая ГЭС энергия замещает продукт, выделяемый при работе тепловых станций. Шульгинов отмечает, что ГЭС была модернизирована не только для усиления надежности. В крайне тяжелых климатических условиях такое обновление должно было также решить и комплекс других задач: увеличение КПД, обеспечение энергобезопасности региона, который обслуживает гидроэлектростанция, — Норильска и Таймыра. Министр выражает благодарность всем участникам проекта, желает им дальнейших успехов в реализации задуманного — в частности, в модернизации следующего на очереди проекта — Курейской ГЭС. На Усть-Хантайской ГЭС появились новые гидроагрегаты, которые уже надежным образом показали себя в работе. Энергетики отмечают, что главным плюсом применения новых гидротурбин с радиально-осевым рабочим колесом выступает их большая прочность и устойчивость к изнашиванию по сравнению с применяющимися ранее турбинами поворотно-лопастного типа. Также стоит отметить, что новые турбины гораздо более удобные в эксплуатации. После усовершенствования всех систем ГЭС проектная мощность станции поднялась до 511 МВт, а максимальная годовая выработка теперь равняется 2,4 млрд кВт*часов. Также стоит отметить, что обновленное оборудование увеличивает устойчивость изолированной энергетической системы Таймыра к серьезным пиковым нагрузкам. Вице-президент — руководитель энергетического дивизиона «Норникеля» Евгений Федоров подчеркивает, что Усть-Хантайская ГЭС в настоящий момент выступает одним из основных объектов работы таймырской энергетической системы, которая способна бесперебойно работать в условиях сурового Крайнего Севера. В ходе проведенной реконструкции строителям и работникам предприятия пришлось столкнуться с разноплановыми сложными задачами, в том числе и логистической. После сдачи данного обновленного объекта «Норникель» продолжает вести работу в данном направлении, инвестируя средства в модернизацию важнейших объектов энергетики. «Норникель» приступил к работе над обновлением другой ГЭС, Курейской, которая на данный момент является самой крупной в таймырской энергосистеме. Работа над ее обновлением стартует в 2023 году. Планируется заменить все пять гидроагрегатов. Сегодня состоялась символическая церемония по передаче эстафеты модернизации от энергетиков Усть-Хантайки к Курейской гидроэлектростанции.

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