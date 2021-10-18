Отец устроившего стрельбу школьника в Пермском крае рассказал об их увлечении с сыном

Отец устроившего стрельбу школьника в Пермском крае рассказал об их увлечении с сыном
Отец устроившего стрельбу школьника в Пермском крае рассказал об их увлечении с сыном
Сегодня, 13:01ОбществоФото: 1MI
Отец мальчика, который устроил стрельбу в школе поселка Сарс в Пермском крае, рассказал, что они с сыном любят «пострелять по бумажкам».

Охотником мужчина не является, но часто с сыном отправляется пострелять. Накануне происшествия 17 октября отец просил сына найти ключи от сейфа, в котором лежало ружье, пишет Ура.ру.

Мужчина отметил, что на проблемы в школе сын не жаловался. Он говорил, что все хорошо.

Напомним, 12-летний школьник устроил стрельбу в учебном заведении в поселке. Он принес карабин «Сайга» и сделал два выстрела. При этом он угрожал своей сестре и даже ставил учеников к стенке. Обезвредить нападавшего смогла директор учебного заведения. В результате от стрельбы никто не пострадал.

Сюжеты:
Стрельба в Перми
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