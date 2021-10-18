Пожарный из Екатеринбурга собирает 150 миллионов на лечение сына со СМА

По словам родителей мальчика, он родился здоровым ребенком, ничего не указывало на наличие заболевания. Ситуация поменялась, когда мальчик сделал свои первые самостоятельные шаги. Тогда уральцы заметили, что он ходит неуверенно и на прямых ногах. На приемах у ортопеда и невролога им сказали, что ничего страшного в этом нет, поэтому семье порекомендовали стандартные процедуры. Улучшения были, однако незначительные. Врачи порекомендовали съездить на море, но там Косте стало хуже, также он совсем перестал ходить. Тогда мама заподозрила, что мальчик болен СМА.