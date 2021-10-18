Суд продлил задержание фигурантам дела об отравлении метанолом в Екатеринбурге

Напомним, первые умершие от метанола зарегистрированы в Екатеринбурге 8 октября. За несколько дней в уральской столице скончались 18 человек, в том числе один житель Нижнего Тагила, а один умерший был из Ревды. Как стало известно, конкретной стоимости за спирт в торговой точке на рынке «Ботанический» не было. Покупатели платили продавцам, кто сколько мог.