Суд продлил задержание фигурантам дела об отравлении метанолом в Екатеринбурге

Суд продлил задержание фигурантам дела об отравлении метанолом в Екатеринбурге
Суд продлил задержание фигурантам дела об отравлении метанолом в Екатеринбурге
Сегодня, 22:25ОбществоФото: 1MI
Чкаловский районный суд Екатеринбурга принял решение продлить на 72 часа срок задержания фигурантам уголовного дела об отравлении метиловым спиртом. В результате инцидента погибли 18 свердловчан.

Надир Мамедов и Армен Аветисян обвиняются по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, в октябре 2021 года мужчины сбывали спирт на одном из рынков Чкаловского района Екатеринбурга.

Напомним, первые умершие от метанола зарегистрированы в Екатеринбурге 8 октября. За несколько дней в уральской столице скончались 18 человек, в том числе один житель Нижнего Тагила, а один умерший был из Ревды. Как стало известно, конкретной стоимости за спирт в торговой точке на рынке «Ботанический» не было. Покупатели платили продавцам, кто сколько мог.

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Отравление метиловым спиртом в ЕкатеринбургеЕкатеринбург
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