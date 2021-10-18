Татьяна Навка покажет ледовое представление «Спящая красавица» в Дубае

Как заявила автор идеи проекта, генпродюсер и исполнительница главной женской роли Татьяна Навка, для ее команды огромная честь, что ледовое шоу компании Navka Show было выбрано для столь масштабного мероприятия. По ее словам, десятки тысяч жителей и гостей Дубая могут своими глазами увидеть легенд фигурного катания и насладиться сказкой. Навка уверена, что шоу cтанет ключевым событием светской жизни Дубая и надолго останется в памяти зрителей.