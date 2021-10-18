Татьяна Навка покажет ледовое представление «Спящая красавица» в Дубае

Татьяна Навка покажет ледовое представление «Спящая красавица» в Дубае
Татьяна Навка покажет ледовое представление «Спящая красавица» в Дубае
Сегодня, 14:10Общество
В центре Дубая 4 и 5 декабря на территории Coca-Cola Arena состоится ледовое представление Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Большое шоу с участием самой титулованной фигуристки мира Алины Загитовой и других звезд спорта пройдет в рамках проекта Dubai Ice Show, который будет приурочен ко Дню России на «Экспо-2020».

Как сообщает newsnn.ru, договоренности о проведении мероприятия заключены между Континентальной хоккейной лигой, хоккейным клубом «Авангард», Министерством туризма и коммерции Дубая, а также Спортивным советом города 17 октября.

Как заявила автор идеи проекта, генпродюсер и исполнительница главной женской роли Татьяна Навка, для ее команды огромная честь, что ледовое шоу компании Navka Show было выбрано для столь масштабного мероприятия. По ее словам, десятки тысяч жителей и гостей Дубая могут своими глазами увидеть легенд фигурного катания и насладиться сказкой. Навка уверена, что шоу cтанет ключевым событием светской жизни Дубая и надолго останется в памяти зрителей.

Также 3 декабря в Coca-Cola Arena пройдет матч регулярного чемпионата КХЛ между действующим обладателем Кубка Гагарина «Авангардом» и «Ак Барсом».

Руководитель Департамента управления фестивалей и розничной торговли Дубая Ахмед Аль Хаджа заявил, что город с нетерпением хочет поприветствовать мировых звезд хоккея и фигурного катания.

По словам председателя совета директоров «Авангарда» Александра Крылова, скоро будет объявлено о начале продаж билетов на Dubai Ice Show. Он заявил о планах провести несколько незабываемых ледовых мероприятий, чтобы жители Дубая узнали о российском хоккее и спорте на льду.

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