Телеведущий Киселев раскритиковал поведение Собчак после смертельного ДТП в Сочи

В сознании Собчак, похоже, сложилась чисто юридическая мысль: я же за рулем не была и при чем тогда здесь я? Объяснимо, но как-то не по-нашему,приводит слова Дмитрия Киселева telegram-аккаунт Ура.ру в эфире телепрограммы «Вести недели» на «России 1».