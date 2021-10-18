Телеведущий Киселев раскритиковал поведение Собчак после смертельного ДТП в Сочи

Телеведущий Киселев раскритиковал поведение Собчак после смертельного ДТП в Сочи
Телеведущий Киселев раскритиковал поведение Собчак после смертельного ДТП в Сочи
Сегодня, 08:21ОбществоФото: 1МI
Телеведущий Киселев посчитал, что оставлять Собчак место смертельного ДТП до приезда специальных служб было недопустимо.

В сознании Собчак, похоже, сложилась чисто юридическая мысль: я же за рулем не была и при чем тогда здесь я? Объяснимо, но как-то не по-нашему,приводит слова Дмитрия Киселева telegram-аккаунт Ура.ру в эфире телепрограммы «Вести недели» на «России 1».

Телеведущий привел пример недавней гибели экс-руководителя МЧС РФ Евгения Зиничева. Генерал, не раздумывая, бросился на помощь человеку, который сорвался со скалы и сам при этом погиб.

Напомним, смертельное ДТП в окрестностях Сочи произошло 9 октября 2021 года. Микроавтобус с Ксенией Собчак в салоне вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем. В легковушке погибла 35-летняя женщина, Собчак покинула место аварии и улетела в Москву.

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