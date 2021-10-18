В 2021 году Амурское отделение ФСС произвело оплату 21 тысячу «детских» больничных

В этом году Амурским региональным отделением Фонда социального страхования (ФСС) была произведена оплата 21 тысячи больничных родителям, которые ухаживали за больным ребенком. Из них 17 тысяч было оформлено в электронном виде. В общей сложности в Приамурье фондом было оплачено около 135 тысяч больничных.

Как сообщает vostokmedia.com, всего родителям, ухаживающим за больными детьми, было выплачено в регионе более 130 миллионов рублей. В общей сложности они провели на больничном со своими детьми около 190 тысяч дней. Из них около 14 тысяч дней с детьми решили сидеть отцы. По данным Амурского отделения ФСС, на них приходится только восемь процентов таких листков нетрудоспособности. Пока ребенку не исполнилось восемь лет, больничный по уходу в случае его болезни оплачивается в размере средней зарплаты человека, ухаживающего за ним. На это не влияют такие показатели, как страховой стаж и то, в каких условиях — в стационаре или амбулаторно, дома — лечится ребенок. По данным правилам, которые начали действовать с 1 сентября, выплачено уже около 700 таких пособий на сумму около трех миллионов рублей. В этом году в регионе родители заболевших детей в возрасте до восьми лет оформили 19 тысяч больничных, получив в сумме 118 миллионов рублей. Но после того, как ребенку исполнится восемь лет, размер пособия по уходу за ним в случае болезни станет рассчитываться с учетом страхового стажа родителя, который возьмет больничный. У членов семьи есть право получить листок нетрудоспособности в связи с уходом за ребенком поочередно, но в пределах устанавливаемых сроков. Вместе они получить выплату по больничному листу по уходу за одним ребенком не могут. На сколько дней оформляется больничный по уходу за конкретным ребенком, в каждом конкретном случае решает врач. Сейчас взрослый может сидеть с больным ребенком дома до 15 дней. Решение продлить больничный должна принять врачебная комиссия медучреждения. Предельные сроки оплаты в таком случае будут зависеть от возраста ребенка и от того, насколько у него тяжелое заболевание. У работающих россиян есть возможность следить за назначением больничного и выплат по нему, а также получить необходимую информацию с помощью мобильного приложения «Социальный навигатор». Или в личном кабинете получателя услуг фонда.

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