Власти Екатеринбурга посчитают торфяники и занесут их в реестр

Будет разработан реестр, который поможет выявлять потенциальные источники возгорания, вредящие экологии Екатеринбурга, сообщает «Уралинформбюро». Отмечается, что реестр планируется создать с учетом архивных документов. В них обозначена точная локализация торфяных полей.
Решение было принято в связи с последними событиями вблизи Солнечного. Там разгорелся торфяник.
Напомним, торфяник под Екатеринбургом тлеет вторую неделю. Местные жители жалуются на едкий смог, повисший над городом. В микрорайоне Солнечный введен локальный режим ЧС.