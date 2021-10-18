Власти Екатеринбурга посчитают торфяники и занесут их в реестр

Власти уральской столицы приняли решение составить перечень торфяников, которые окружают населенный пункт. Об этом заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Андрей Курьяков.

Будет разработан реестр, который поможет выявлять потенциальные источники возгорания, вредящие экологии Екатеринбурга, сообщает «Уралинформбюро». Отмечается, что реестр планируется создать с учетом архивных документов. В них обозначена точная локализация торфяных полей. Решение было принято в связи с последними событиями вблизи Солнечного. Там разгорелся торфяник. Напомним, торфяник под Екатеринбургом тлеет вторую неделю. Местные жители жалуются на едкий смог, повисший над городом. В микрорайоне Солнечный введен локальный режим ЧС. Режим ЧС из-за тлеющих торфяников вводится в Солнечном в Екатеринбурге

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