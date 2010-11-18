Автомобилисты рискуют попасть в аварию

Особенно те, кто до сих пор не «переобул» машину, и любители погонять. Опасная ситуация на дорогах будет вызвана резким похолоданием и возможным гололёдом. Инспекторы ГИБДД призывают водителей быть осторожнее на дорогах. Двигаться нужно со скоростью не более 40-ка километров в час, снижать скорость перед пешеходными переходами. На загородных трассах соблюдайте правила перестроения, дистанции, обгона.