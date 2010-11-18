День студентов в Нижнем Тагиле отметили «Битвой студентов»

Студенты НТГСПА, филиала НТИ УрФУ (бывший УПИ), филиала ИнститутаЭкономики и Права, строительного техникума, техникума информационныйтехнологий и сервиса (бывший «Самородок») состязались в творчестве,находчивости и зажигательности.

Заранее студенты должны были снять ролик о своей команде или своем учебном заведении.Этот этап битвы назывался «Тяп-ляп – и готово», однако было понятно,что участники отнеслись к процессу съемки ответственно. Кто какрассказал о себе – кто клип снял, кто видеоэкскурсию по своему учебномузаведению провел.

После демонстрации роликов начинался «Сдвиг по фазе» - следующий этапбитвы.И тут уж стало ясно, какие же разные студенты: были визитки потипу выступлений команд КВН, музыкальные, танцевальные номера.Пожалуй, самым сложным моментом «Битвы» был конкурс импровизации, вкотором на поставленный вопрос участникам в течение минуты надо былопридумать интересный и смешной ответ. По итогам всех трех конкурсовпобедителями стала команда НТГСПА«Онлайн».

«Битва студентов » - это первое мероприятие, организованное Советомтворческих студентов (СТС). Как и когда он появился, рассказалаTagilCity.ru организатор и идейный вдохновитель СТС Светлана Яковлева.«Идея студенческого творческого совета возникла во Дворце молодежидавно.Раньше, лет 10 назад, такой городской студсовет был, но студентывыросли, и он прекратил свое существование. Сейчас пришла пора еговозродить», - уверена Светлана.

Цель СТС – собрать активных студентов со всех учебных заведений городадля создания новых проектов, проведения мероприятий и прочей совместнойтворческой деятельности на благо окружающих. «Члены СТС не только изразных вузов, но еще и в разных районах живут, - говорит Светлана. - Ночто-то их удерживает здесь. Они находят здесь единомышленников иподдержку».

О том, что же держит молодых в СТС, рассказала Инга, студентка Институтауправления, экономики и права и член СТС:«Сегодня состоялся наш дебют, мне кажется, что в нашем городе такогомероприятия не было. Было много команд, мы долго готовились: снималиклипы, разучивали песни, писали сценарии, придумывали призы… И всемзанимались только студенты. Я помню, как Светлана сказала: вы о нас ещеуслышите. Это правда, у нас постоянно пополняется состав, к нам многиеприходят. Все очень разные, из разных сфер, но все находят здесьподдержку».

Надеемся еще не раз услышать про мероприятия СТС. Ребятям хочетсяпожелать удачи, творчества и сил на воплощение идей.