Эксперты считают, что Россия может стать свободной от курения

«Европа поставила цель к 2040 году стать свободной от табака. Я думаю,что Россия вполне сможет и должна тоже прийти к этой цели к 2040 году,поскольку Россия интегрируется в Европейское пространство и по визам ипо другим аспектам», - считает первый заместитель председателя КомитетаГД по охране здоровья Николай Герасименко. По его данным, Россиязанимаем первое место по курению табака – курит 40% населения нашейстраны. В среднем в мире курит 16% населения.

Недавно была принята концепция государственной политики в сфереограничения потребления табака, которую подписал в сентябре ВладимирВладимирович Путин. Согласно этой концепции до 2015 года на необходимоснизить потребление табака на 15%.

Второе направление, которое должно быть в ближайшее время реализовано, -это новая редакция закона об ограничении потребления табака. Этокасается запрета курения в общественных местах (кафе, ресторанах,больницах, школах), повышение акцизов, запрет рекламы, меры по оказаниюпомощи в лечении табачной зависимости.

В Свердловской областикурит 29,7% населения. Мужское курящее населениесоставляет 61,8%, женское - 8%. Причем женское курение набираетобороты.Курильщику часто бывает не под силу избавиться от табачной зависимости. Вэтом случае необходимо обратиться к специалисту, который попфтаетсяпомочь справиться с этой проблемой, уверена Елена Белькова, заведующаяотделением медицинской профилактикиМУЗ «Врачебно – физкультурныйдиспансер».

«В нашем городе это наркологический диспансер, где естьспециалисты, владеющиезнаниями и специальными методиками, способныепомочь человеку.И не надо бояться этого учреждения, поскольку речьидет о химической зависимости», -отметила Белькова.

Напомним, сегодня, 18 ноября, отмечается Международный день отказа от курения.