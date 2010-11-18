Финны в Тагиле интересовались крупными инвестпроектами и туристическими программами
18 ноября 2010, 17:03ОбществоАнка
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Делегация представителей центральных академических институтов Финляндии побывала сегодня в Нижнем Тагиле.
Гости приехали сюда, чтобы на примере Тагила изучить проблемы моногородов и посмотреть пути их решения. Финнов впечатлил комплексный план развития города до 2020 года, включающий в себя такие масштабные проекты, как создание Уральского индустриального парка и химического кластера на базе «Уралхимпласта». Но кроме промышленных проектов гости интересовались и туристическими программами. По итогам встречи стороны договорились продолжать диалог с целью инвестиционно-технологического сотрудничества.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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