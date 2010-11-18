Городской портал Tagilcity.ru: мы поддерживаем студенческое движение Нижнего Тагила!

Городской портал Tagilcity.ru: мы поддерживаем студенческое движение Нижнего Тагила!

17 ноября ежегодно с 1946 года отмечается Всемирный день студента. И как мы уже рассказывали, в этот день в Нижнем Тагиле прошла "Битва студентов" - конкурс умов и талантов студентов города. Городской портал TagilCity.ru поддержал инициативу студентов и постарался достойно осветить это событие. Коллектив портала награжден благодарственным письмом от МУ СОМ "Дворец молодежи города Нижний Тагил". Мы еще раз поздравляем всех студентов с праздником и желаем податливого гранита науки и отличного настроения! © TagilCity.ru

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