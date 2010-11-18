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Городской портал Tagilcity.ru: мы поддерживаем студенческое движение Нижнего Тагила!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Городской портал Tagilcity.ru: мы поддерживаем студенческое движение Нижнего Тагила!

18 ноября 2010, 14:20Общество
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