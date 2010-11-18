Новая спецодежда для шахтёров будет испытана на ВГОКе

Об этом рассказал вице-президент Евраза, руководитель дивизиона Руда Константин Лагутин. По его словам, из числе ведущих производителей и поставщиков спецодежды и СИЗ выбрано 5. Из их продукции составлено 5 комплектов современной униформы для шахтёров. До конца ноября эти образцы придут на Выскогорский ГОК. Полгода их будут испытывать. По итогам тестирования будет решено, какие изделии закупать. На основании испытаний, которые пройдут на ВГОКе, будет создан единый стандарт внешнего вида и качества защиты шахтёров Евраза.