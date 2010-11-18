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Почти 80% несчастных случаев на ВГОКе связаны с человеческим фактором
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Почти 80% несчастных случаев на ВГОКе связаны с человеческим фактором

18 ноября 2010, 11:46Общество
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