Почти 80% несчастных случаев на ВГОКе связаны с человеческим фактором

50% несчастных случаев вызваны пренебрежением требованиямибезопасности, которое допускают сотрудники. По причине выполнения работ,не указанных в наряде, произошло 14% несчастных случаев, из-занарушения регламента работ - 13%.Такую статистику по несчастнымслучаям на ВГОКе за последние 10 лет привел на пресс-конференции18 ноября Константин Лагутин,вице-президент «Евраз», руководитель Дивизиона Руда.

После аварии в декабре 2009 года «Евраз» принял решение улучшить работупо охране труда на ВГОКе.В этом году для усовершенствования методовведения горных работ был привлечен Челябинский институт открытых горныхработ.По словам Лагутина, ВГОК ставит перед собой задачу «уйти от бюрократии идойти до каждого рабочего, до разговора с людьми». Для реализации этой задачиеженедельно проводятся заседания по охране труда с участиемруководителей всех цехов и участков, действует программа обучения мерамбезопасности среди мастеров.