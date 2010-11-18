Семье погибшего шахтёра Южной Евраз выплатит 1 миллион рублей
18 ноября 2010, 17:26ОбществоАнка
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Напомним, накануне в шахте Южная, принадлежащей Выскогорскому ГОКу, из-за обрушения породы погиб 31-летний крепильщик шахты Александр Горин.
Как рассказал вице-президент Евраза по связям с общественностью Алексей Агуреев, семье шахтёра компания выплатит 1 миллион рублей. Также родные погибшего получат компенсацию от страховой компании, поскольку все горняки застрахованы от несчастного случая. Страховая сумма составляет 2 годовых оклада. Также Алексей Агуреев отметил, что Евраз-Холдинг занимает чёткую позицию в отношении нарушителей техники безопасности. Пострадавшему нарушителю никаких компенсаций выплачиваться не будет. При этом компания готова помогать семьям погибших работников, даже если трагедия произошла по их собственной вине.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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