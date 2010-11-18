Технико-эксплуатационные характеристики автомобильных колес

На автомобильном рынке все представленные колеса можно разделить на три основные группы

Их главное отличие друг от друга - способ производства, он же определяет их потребительские качества, внешний вид и соответственно стоимость.

на сегодняшний момент имет широкое применение как на отечественных, так и на зарубежных лекоговых автомобилях. Они хорошо зарекомендовали себя в ХХ веке и будут еще устанавливаться на легковые автомобили в первой половине ХХI века. Все дело в их особых потребительских и конструкторско-технологических качествах:

Помимо всего прочего, при эксплуатации автомобилей по дорогам с разбитым покрытием бортовые закраины ободьев подвергаются смятию, что вызывает преждевременный износ надбортовой части камерных шин или нарушение герметичности бескамерных шин. Ко всему прочему центральная часть дисков иногда деформируется в зоне крепежных отверстий, что приводит к повышенным радиальным и осевым биениям колес и увеличению их дисбаланса.

С самого начала легкосплавные колеса устанавливались на шасси самолетов и гоночные машины. После чего ими стали оснащать легковые автомобили престижных моделей и вот совсем недавно легкосплавные колеса стали доступны широкому кругу автовладельцев.

В зависимости от технологии изготовления колеса подразделяются на

Благодаря иной технологии изготовления легкосплавные колеса отличаются от стальных более привлекательным внешним видом, это существенно изменяет внешний облик автомобиля, придает ему легкость и индивидуальность.

Однако это не главное их преимущество. Литые колеса из легких сплавов в зависимости от размера имеют меньшую на 30-35% массу, а кованные и того больше - они легче стальных на 40-45%.

Причем масса легкосплавных колес на по сравнению со стальными заметно уменьшается с увеличением размера колеса.Все это несомненно увеличивает эксплуатационные свойства автомобиля. Ведь известно что снижение массы колеса позволяет:

Помимо всего, легкосплавные колеса имеют высокую точность геометрических размеров. Это ведет к уменьшению радиального и осевого биений, которые не превышают 0,3 - 0,5 мм (стальные колеса имеют биения в пределах 0,8-1,2 мм), а так же общего дисбаланса колес в сборе с шинами. Вследствие этого увеличивается срок службы шин, уменьшаются вибрации и шум. Реже возникает необходимость в балансировке колес.

Колеса из легких сплавов улучшают тепловой режим работы колесно-ступичных узлов и тормозных механизмов. Обусловлено это более высокой теплопроводностью легких сплавов, которая в 5-7 раз превышает теплопроводность стали, а также более интенсивным охлаждением колесно-ступичных узлов потоком воздуха, который создается спицами легкосплавных колес. Это, в конечном счете, повышает срок службы шин и тормозных механизмов, уменьшает «прикипание» бортов шин к посадочным полкам обода.

Если сравнивать между собой литые и кованые колеса, то, с точки зрения надежности, иметь кованые колеса предпочтительнее.

Во-первых, и это главное, кованое колесо более прочное. Это обусловлено технологией изготовления – горячей объемной штаповкой на линии прессов усилием до 20 тыс.тонн с последующими операциями термообработки. В результате материал заготовки приобретает волокнистую структуру (литое колесо имеет зернистую структуру металла), снимаются внутренние напряжения, происходит равномерное распределение свойств. Таким способомкованым колесам придается более высокий по сравнению с литыми уровень прочностных и пластических свойств:

Этими характеристиками объясняется более высокая демпфирующая способность кованых колес. При ударе на кованом колесе не появляются трещины, а при сильном ударе оно ни в коем случае не расколется. В отличие от литого, оно лишь незначительно мнется. В этомглавное превосходство кованых колес. В вопросе безопасности это немаловажный аргумент.

Во-вторых, кованые колеса легче литых на 15 – 20%, а значит, все преимущества, связанные со снижением неподрессоренной массы автомобиля (о чем говорилось выше), проявляются значительнее, чем при использовании литых колес. Кроме того, меньшая масса обеспечивает большую удельную грузоподъемность кованого колеса по сравнению с аналогичным литым.

Если бы не высокая стоимость, обусловленная сложностью технологии, кованые колеса давно бы вытеснили все остальные, т.к. по большинству характеристик им нет равных. Поэтому, при выборе колес для своего автомобиля подумайте: «Так ли Вы богаты, чтобы рисковать своей безопасностью?»