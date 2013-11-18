Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Акция в защиту жизни нерожденных детей: старт «Михайловских дней» в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Акция в защиту жизни нерожденных детей: старт «Михайловских дней» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

18 ноября 2013, 16:40ОбществоЕвгения
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»