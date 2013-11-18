Акция в защиту жизни нерожденных детей: старт «Михайловских дней» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

С 13.00 до 16.00 добровольцы-студенты медицинского колледжа, а также сотрудники ЦПС «Радость моя» раздавали прохожим листовки и другие материалы об абортах, о начале человеческой жизни. Также прошел опрос об отношении к абортам и сбор подписей за их законодательный запрет. Опрос и сбор подписей продолжатся в течение «Недели за жизнь».

По предварительным оценкам можно с уверенностью сказать, что большинство опрошенных отрицательно относятся к абортам. Из них около половины поддерживают ограничение производства абортов – частичное или даже полное.

Сегодня в нашей стране прерывание беременности регламентируется законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В нем, в частности, прописано, что при сроке беременности до 12 недель для проведения абортов достаточно одного лишь согласия женщины.

Медики признают, что аборт – единственная «операция», которая не несет никакой пользы тем, кто в ней участвует. Аборт наносит урон здоровью женщины и убивает ее дитя. Самое страшное его последствие – бесплодие.

Организаторы акции предлагают задуматься: почему же тогда аборты так доступны и производятся в нашей стране в массовом порядке (более миллиона в год)?

Фото предоставлены Нижнетагильской епархией