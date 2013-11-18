Гостиница, которая могла бы украшать тагильскую набережную… Проект, о котором пока не знают в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Оказывается, еще до того, как все узнали, что в городе появится гостиница от Park Inn, идеей такого здания на набережной заинтересовался местный предприниматель. Гостиничный комплекс на улице Горошникова он поручил разработать ООО «Тагилкоммунпроект». В течение 2010 года велась разработка, в 2011 проект успешно согласовали с коммунальными службами, архитектурой города, и далее он должен был пойти на экспертизу… но не пошел. К сожалению, у заказчика изменились планы по поводу этого участка, а через некоторое время закончилось разрешение на использование земли.

И сейчас проект гостиничного комплекса остался только на бумагах. А проект-то интересный. Главная его фишка – смотровая площадка. Стоит отметить, это действительно то, чего не хватает нашему городу. Сейчас, чтобы полюбоваться видами города, тагильского пруда, люди поднимаются на Лисью гору, а здесь в комфортных условиях можно наблюдать город с высоты хоть зимой, хоть летом. К слову, там же можно предусмотреть ресторан, из окна которого и водная рябь, и природа, и местные постройки – широкий горизонт.

Для проектирования мы приглашали к сотрудничеству очень сильного архитектора, он учел и сложный рельеф, и малую удаленность от магистрали, естественно предусмотрел сохранение территории городского пляжа рассказали TagilCity.ru в «Проект-НТ».

Характеристики: общая площадь здания – 4660 квадратных метров, это 3-хзвездочная гостиница вместимостью 79 человек, разноэтажное здание с подъемом к центру до 5 этажей, с паркингом в подземной части. Центральная часть завершена остекленным тонированным шаром с прогулочной площадкой под ним.

Изображения предоставлены «Проект-НТ»

На самом деле, TagilCity.ru хотел рассказать об этом проекте, чтобы привлечь внимание тагильчан, узнать мнение, «как вам такой вариант?». Нижний Тагил – достойный город, которому не хватает архитектурных изюминок именно не исторического плана, а современного. Возводимые в больших объемах высотки, особенно в микрорайоне Гальянка, не несут в себе столь большой ответственности в эстетическом плане, как гостиничные комплексы. Согласитесь, для многих город начинается с гостиницы, это бренд, презентующий место, в котором оказался гость. Ну а мы еще раз повторяем вопрос: насколько достойным Нижнего Тагила вы считаете этот проект?