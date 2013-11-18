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Гостиница, которая могла бы украшать тагильскую набережную… Проект, о котором пока не знают в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Гостиница, которая могла бы украшать тагильскую набережную… Проект, о котором пока не знают в Нижнем Тагиле (ФОТО)

18 ноября 2013, 14:45Общество
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