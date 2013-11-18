«Мы платим, а получаем за свои деньги антисанитарию», - тагильчане против управляющей компании

По словам жителей, в квитанции за содержание МПО (с мытьем) за комнату 18 квадратных метров берут 500-530 рублей, а за комнату в 13 квадратных метров – 390-400 рублей. В уборку входит мытье коридоров, лестничных площадок, душевых, кухонь, но жители этого практически не видят.

В течении октября мытье было раз 5, не более, хотя компания ООО УК «Упрочнение-2» уверяет администрацию что они производят регулярную уборку МПО, а именно коридоры и лестничные площадки, про душевые и кухни мы вообще забыли когда там в последний раз мыли, антисанитария полная. Мы в августе месяце писали в администрацию, их визита хватило на месяц, потом опять началось все по-прежнему, технички нет, мусор неделями не вывозится.

В итоге жители сами делают то, за что еще и отдают деньги. Напомним, Глава Нижнего Тагила Сергей Носов взял под личный контроль ситуацию с недобросовестным исполнением своих обязанностей коммунальными службами. Эту публикацию TagilCity.ru передаст в администрацию города, а значит есть повод еще раз проверить управляющую компанию. Добавим, жителям тоже следует еще раз составить коллективное письмо, ведь только так в городе будет наведен порядок.

Повышение тарифов ЖКХ - это повод начать экономить. Если счетчики электроэнергии стоят в каждой квартире, то расход воды многие предпочитают по старинке оплачивать в фиксированном объеме. Но как уверяют те, кто установил счетчики воды, затраты снижаются существенно - иногда в несколько раз. Конечно, через несколько лет может потребоваться замена счетчиков, но это обойдется даже дешевле, чем первичная установка или калибровка.