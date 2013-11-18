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«Мы платим, а получаем за свои деньги антисанитарию», - тагильчане против управляющей компании
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Мы платим, а получаем за свои деньги антисанитарию», - тагильчане против управляющей компании

18 ноября 2013, 14:05Общество
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