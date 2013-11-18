Натуральный молотый зеленый кофе для похудения и детоксикации

Мы будем вести речь исключительно о натуральном и не дорогом продукте – молотых зернах зеленого кофе, так как считаем, что натуральные продукты являются залогом здоровья человеческого организма.

Многочисленные исследования показали, что напитки на основе молотого зеленого кофе обладают эффектом сжигания жиров за счет содержания хлорогеновой кислоты, которая запускает в организме процессы липолиза . Зерна черного кофе содержат минимальное содержание хлорогеновой кислоты, так как она разрушается в процессе обжарки.

По данным разных источников, выпивая в течение дня 2-3 чашки напитка из зеленого кофе, потеря веса составляет 4-5 кг в месяц. Но это не самое главное: при употреблении напитков на основе натурального зеленого кофе не только снижается аппетит и уходят лишние килограммы, но и происходит процесс детоксикации организма (выводятся шлаки, очищается кожа, улучшается цвет лица, появляется легкость и комфорт в теле). Это происходит благодаря содержанию большого количества антиоксидантов в зеленом кофе.

Благодаря антиоксидантам зеленый кофе обладает прекрасными тонизирующими свойствами, а кофеин помогает нормализовать давление в сосудах головного мозга, улучшает память, настроение и усиливает концентрацию внимания.

Важно понимать, что в такие результаты Вы получите при употреблении только натурального зеленого кофе.

Сколько чашек зеленого кофе нужно употреблять, чтобы получить эффект похудения и детоксикации?

Особенностью применения природных компонентов (различных трав, зерен зеленого кофе) является тот факт, что мы не можем отследить точную концентрацию действующего вещества в напитке. Это зависит от времени сбора, места произрастания, количества, продолжительности настаивания . Поэтому подбор оптимального количества зеленого кофе проводится индивидуально, основываясь на общем самочувствии. В любом случае доза употребления не должна превышать 2-3 чашек напитка в день.

Как заваривается натуральный молотый зеленый кофе?

1 чайная ложка на 100 мл воды: можно залить кипятком в чашке или френч-прессе и настоять 5-7 минут, можно варить 3-5 минут в турке или использовать гейзерную кофеварку.

Нужно сказать, что по вкусу напитки из зеленого кофе не имеют ничего общего с черным (их вкус нейтрален, чем-то напоминает травяные настои), но это как раз та ситуация, когда пищевая и полезная составляющая продукта преобладает над вкусовой.

Более полную информацию по зеленому кофе можно найти на сайте кофейнякрема.рф, а приобрести натуральный молотый зеленый кофе можно теперь и в Нижнем Тагиле по адресу: ТРЦ «Кит», Черноисточинское шоссе 49, павильон 7-8 Студия красоты «Креатив», тел +7 (3435)442121.