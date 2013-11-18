Официальное открытие нового автоцентра SsangYong состоялось!
14 ноября состоялось торжественное открытие нового дилерского центра SsangYong в городе Екатеринбурге – «СанЙонг на Новосибирской».
14 ноября состоялось торжественное открытие нового дилерского центра SsangYong в городе Екатеринбурге – «СанЙонг на Новосибирской».
Новый шоурум – третий по счету дилерский центр, открытый компанией «Автоленд на Новосибирской»». Он имеет удобное расположение и способен удовлетворять все потребности клиентов SsangYong, живущих в южной части уральской столицы и близлежащих городов.
К созданию «СанЙонг на Новосибирской» предъявлялись самые высокие требования, ставшие уже традиционными для всех автосалонов компании «Автоленд на Новосибирской» – это актуальный дизайн, светлая и просторная территория, богатое оснащение, позволяющее проводить на территории центра полный комплекс работ по сервисному обслуживанию автомобилей.
«СанЙонг на Новосибирской» предлагает всем своим клиентам широкий выбор автомобилей, а также комфорт и удобство на всех этапах, включая покупку и обслуживание автомобиля: современное и высокотехнологичное оборудование, установленное в сервисном центре, позволяет оперативно и на самом высоком уровне проводить все виды слесарного и кузовного ремонтов автомобилей.
«Открытие нового дилерского центра SsangYong– важный шаг в развитии нашей компании, - комментирует событие директор Кирилл Шуняков. - Я уверен, что опираясь на богатый опыт, полученный нами в области продаж и обслуживания других марок, дилерами которых мы являемся, мы сможем поднять уровень удовлетворённости наших клиентов на качественно новую высоту».
Автоцентр «СанЙонг на Новосибирской» благодарит партнёров – лизинговую компанию «УРАЛСИБ», «Райффайзенбанк», страховую компанию «ГУТА-страхование» и автомобильное охранное оборудование StarLine за помощь в проведении мероприятия.
«СанЙонг на Новосибирской»:
г. Екатеринбург, ул. Новосибирская вторая, 8, тел. (343) 278-70-78; http://symotor-ekb.ru