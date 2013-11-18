Официальное открытие нового автоцентра SsangYong состоялось!

К созданию «СанЙонг на Новосибирской» предъявлялись самые высокие требования, ставшие уже традиционными для всех автосалонов компании «Автоленд на Новосибирской» – это актуальный дизайн, светлая и просторная территория, богатое оснащение, позволяющее проводить на территории центра полный комплекс работ по сервисному обслуживанию автомобилей.

«СанЙонг на Новосибирской» предлагает всем своим клиентам широкий выбор автомобилей, а также комфорт и удобство на всех этапах, включая покупку и обслуживание автомобиля: современное и высокотехнологичное оборудование, установленное в сервисном центре, позволяет оперативно и на самом высоком уровне проводить все виды слесарного и кузовного ремонтов автомобилей.

«Открытие нового дилерского центра SsangYong– важный шаг в развитии нашей компании, - комментирует событие директор Кирилл Шуняков. - Я уверен, что опираясь на богатый опыт, полученный нами в области продаж и обслуживания других марок, дилерами которых мы являемся, мы сможем поднять уровень удовлетворённости наших клиентов на качественно новую высоту».