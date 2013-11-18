Тагильчане, Дед Мороз сегодня празднует свой День Рождения!

Сколько лет зимнему волшебнику – неизвестно. Поговаривают, что более 2 тысяч. Кстати, дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку 18 ноября на его родине – в Великом Устюге – наступает настоящая зима, и ударяют морозы.

Особенно тщательно к этому празднику готовятся на родине именинника. В этот день открывают специальный почтовый ящик, в который можно опустить поздравление для Деда Мороза. Этой возможностью с удовольствием пользуются и местные детишки, и приезжие туристы.

Поздравить сказочного именинника приезжают его многочисленные родственники — Санта-Клаус из Финляндии, Чисхан — якутский Дед Мороз, карельский Паккайне, зимний сказочник Микулаш из Чехии, Снегурочка из Костромы, а также официальные делегации из Вологды, Москвы, Нижнего Новгорода и многих других городов. Надежные помощники Деда Мороза каждый год готовят ему в подарок новый костюм, украшенный самобытной вышивкой. А дети зовут его ласково — «Дедушка Мороз».