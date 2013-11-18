В декабре в парке Бондина в Нижнем Тагиле пройдет конкурс снежных скульптур

Церемония торжественного открытия назначена на 15 декабря 15:00, когда участники приступят к лепке и оформлению своих задумок. Кстати, организаторы решили не задавать идейные рамки, так что конкурсанты смогут дать полную свободу фантазии. Добавим участвовать могут семьи, а также один или группа студентов образовательных учреждений с руководителем.

Итоги подведут 22 декабря, в этот же день состоится награждение. Жюри будет оценивать скульптуры по следующим показателям: соответствие исполнения заявленному эскизу; техническое решение; качество исполнения; творческое решение, оригинальность идеи, художественное оформление. За каждый пункт можно получить максимум пять баллов. Победители конкурса снежных скульптур, занявшие призовые места, награждаются ценными подарками и дипломами, остальные участники конкурса получат поощрительные призы (пригласительные билеты на каток парка, памятные сувениры) и дипломы участника конкурса.

Для участия необходимо в срок с 01 до 15 декабря 2013 года по адресу: МБУК «Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха им.А.П.Бондина», ул.Уральская, 20, представить заявку в письменном виде и эскиз снежной скульптуры. Конт. тел.: 25-55-88; 25-32-83(факс); e-mail: parkbondina@mail.ru.