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В декабре в парке Бондина в Нижнем Тагиле пройдет конкурс снежных скульптур
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В декабре в парке Бондина в Нижнем Тагиле пройдет конкурс снежных скульптур

18 ноября 2013, 11:35Общество
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