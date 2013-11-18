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В Нижнем Тагиле стартовал конкурс чтецов на иностранных языках. Кому чистого чешского или итальянского?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле стартовал конкурс чтецов на иностранных языках. Кому чистого чешского или итальянского?

18 ноября 2013, 16:50Общество
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