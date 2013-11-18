В Нижнем Тагиле стартовал конкурс чтецов на иностранных языках. Кому чистого чешского или итальянского?
18 ноября 2013, 16:50Общество
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С 18 по 21 ноября в Нижнем Тагиле в Центральной городской библиотеке проходит открытый конкурс чтецов на иностранных языках. Мероприятие приурочено к VIII городскому лингвострановедческому фестивалю.
В этом году участие в конкурсе примут порядка 300 школьников, которые будут читать произведения литературы на французском, немецком и английском языках. Но это еще не все, ведь в этом года в программу добавили еще и чешский, украинский, а также итальянский языки.
Так что тагильчанам даже далеко ходить не придется, чтобы услышать чистую речь на любом из указанных выше языков. А для тех, кто всерьез заинтересовался, публикуем программу конкурса:
Добавим, в жюри присутствуют гости из Германии, а награждение победителей происходит после каждого этапа конкурса.
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