40 единиц техники убирали снег в Нижнем Тагиле 18 ноября

Снежная погода добралась до Нижнего Тагила. В ночь на 18 ноября и в течение всего воскресенья в городе шёл снег. Для очистки улиц и дорожных покрытий ночью специалисты городского хозяйства задействовали 27 единиц техники. В центре Нижнего Тагила тротуары и пешеходные дорожки улицы Ленина и проспекта Мира были очищены от снега, россыпь противогололёдных материалов производилась на центральных улицах города, при заезде на ГГМ и на Южном и Западном подъезде к городу.