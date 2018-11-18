40 единиц техники убирали снег в Нижнем Тагиле 18 ноября
В снежное воскресенье, 18 ноября, для уборки улиц в Нижнем Тагиле были выведены 40 единиц специальной техники. Также городские улицы и дороги очистили от скопившегося за день мусора и покрыли их противогололёдными материалами.
Снежная погода добралась до Нижнего Тагила. В ночь на 18 ноября и в течение всего воскресенья в городе шёл снег. Для очистки улиц и дорожных покрытий ночью специалисты городского хозяйства задействовали 27 единиц техники. В центре Нижнего Тагила тротуары и пешеходные дорожки улицы Ленина и проспекта Мира были очищены от снега, россыпь противогололёдных материалов производилась на центральных улицах города, при заезде на ГГМ и на Южном и Западном подъезде к городу.
Днём задействовали 40 единиц техники. Улицы таких районов как Ленинский, Тагилстроевский и Дзержинский, а также посёлка Старатель в течение дня очищались от накопившегося снежного покрова. Там же производилось покрытие дорог и пешеходных переходов противогололёдными материалами. За день при уборке остановочных комплексов вдоль Восточного шоссе было вывезено 28 тонн снега, сообщает администрация Нижнего Тагила.
Согласно данным о проведённых работах, которые опубликованы в сообществе «Нижний Тагил. Благоустройство» уборка улиц от снега и покрытие их специальными материалами происходит круглосуточно.