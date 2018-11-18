Добровольцы рассказали жителям Новоипатово о пожарной безопасности и первой помощи
Пожарные добровольцы провели профилактический рейд для жителей деревни Новоипатово, в ходе которого рассказали о требованиях пожарной безопасности при печном отоплении, а также отработали алгоритм первой помощи пострадавшему.
Пожарные добровольцы Сысертского городского округа провели профилактический рейд в частном жилом секторе деревни Новоипатово.
Волонтеры рассказали местным жителям о том, что печное отопление и электрооборудование являются основными причинами пожаров в период холодов. Добровольцы провели инструктаж по требованиям пожарной безопасности к обустройству печей, правила их топки и обслуживания.
Сотрудники МЧС рассказали жителям деревни об автономных пожарных извещателях и порекомендовали установить данные приборы в домах.
Также добровольцы при участии психолога МЧС Екатерины Каракулиной провели занятие «Научись спасать жизнь» в сельском детском доме, на котором продемонстрировали приемы оказания первой медицинской помощи при остановке сердца и попадании инородного тела в дыхательные пути.
Ребята получили возможность самостоятельно опробовать все приемы на манекене. В завершении встречи, дети поблагодарили волонтеров за интересное занятие, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.