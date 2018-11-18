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Добровольцы рассказали жителям Новоипатово о пожарной безопасности и первой помощи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Добровольцы рассказали жителям Новоипатово о пожарной безопасности и первой помощи

Сегодня, 10:30ОбществоФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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