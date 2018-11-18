Добровольцы рассказали жителям Новоипатово о пожарной безопасности и первой помощи

Пожарные добровольцы Сысертского городского округа провели профилактический рейд в частном жилом секторе деревни Новоипатово.

Волонтеры рассказали местным жителям о том, что печное отопление и электрооборудование являются основными причинами пожаров в период холодов. Добровольцы провели инструктаж по требованиям пожарной безопасности к обустройству печей, правила их топки и обслуживания.

Сотрудники МЧС рассказали жителям деревни об автономных пожарных извещателях и порекомендовали установить данные приборы в домах.

Также добровольцы при участии психолога МЧС Екатерины Каракулиной провели занятие «Научись спасать жизнь» в сельском детском доме, на котором продемонстрировали приемы оказания первой медицинской помощи при остановке сердца и попадании инородного тела в дыхательные пути.