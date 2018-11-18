Екатеринбургский фотограф Лошагин требует с родственников убитой им жены 3 млн рублей
Сегодня, 13:00ОбществоФото: pixabay.com
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Фотограф из Екатеринбурга Дмитрий Лошагин, который отбывает наказание за убийство жены, требует с ее родственников 3 млн рублей в качестве наследства.
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Адвокат потерпевшей стороны Сергей Жорин сообщил, что Лошагин, находящийся в исправительной колонии №54, подал в Ленинский районный суд Нижнего Тагила иск к родителям убитой им жены.
В нем он требует взыскать с них в качестве своего наследства 3 млн рублей и автомобиль Audi. Первое заседание по этому делу уже прошло, следующее намечено на 22 ноября, сообщает Ura.ru.
Напомним, Дмитрий Лошагин осужден на 10 лет за убийство своей жены-фотомодели из Нижнего Тагила. Первый суд в декабре 2014 года оправдал Лошагина. Он вышел на свободу, успел вступить в права наследства жены и получил около 2 млн рублей. Только в июне 2015 года после нового приговора Лошагин отправился в исправительную колонию.
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