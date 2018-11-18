Екатеринбургский фотограф Лошагин требует с родственников убитой им жены 3 млн рублей

В нем он требует взыскать с них в качестве своего наследства 3 млн рублей и автомобиль Audi. Первое заседание по этому делу уже прошло, следующее намечено на 22 ноября, сообщает Ura.ru .

Напомним, Дмитрий Лошагин осужден на 10 лет за убийство своей жены-фотомодели из Нижнего Тагила. Первый суд в декабре 2014 года оправдал Лошагина. Он вышел на свободу, успел вступить в права наследства жены и получил около 2 млн рублей. Только в июне 2015 года после нового приговора Лошагин отправился в исправительную колонию.