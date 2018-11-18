Почетные грамоты вручены участковым Нижнего Тагила на праздновании 95-летия службы

Праздничное мероприятие в честь 95-летия службы участковых уполномоченных в ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле открыл врио начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Вячеслав Шведчиков. Он вручил почетные грамоты и медали «За отличие в службе» начальнику отделения участковых уполномоченных отдела полиции № 20 подполковнику Эльшаду Алифову, старшему участковому отдела полиции № 21, майору Денису Дмитриеву и участковому уполномоченному отдела полиции № 16 младшему лейтенанту Светлане Хохряковой.