Почетные грамоты вручены участковым Нижнего Тагила на праздновании 95-летия службы
16 ноября в ДК «Юбилейный» состоялось торжественное мероприятие в честь 95-летия службы участковых уполномоченных, на котором отличившимся сотрудникам были вручены грамоты и медали.
Праздничное мероприятие в честь 95-летия службы участковых уполномоченных в ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле открыл врио начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Вячеслав Шведчиков. Он вручил почетные грамоты и медали «За отличие в службе» начальнику отделения участковых уполномоченных отдела полиции № 20 подполковнику Эльшаду Алифову, старшему участковому отдела полиции № 21, майору Денису Дмитриеву и участковому уполномоченному отдела полиции № 16 младшему лейтенанту Светлане Хохряковой.
Также участковых приехал поздравить начальник отдела по взаимодействию с административными органами Олег Сараев, который вручил благодарственные письма начальнику отделения участковых уполномоченных отдела полиции № 18 подполковнику Венеру Хафизову, старшему участковому отдела полиции № 20 майору Сергею Кузнецову и старшему участковому отдела полиции № 17 капитану Александру Торопову сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».