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Почетные грамоты вручены участковым Нижнего Тагила на праздновании 95-летия службы
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Почетные грамоты вручены участковым Нижнего Тагила на праздновании 95-летия службы

Сегодня, 09:30ОбществоФото: пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»
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