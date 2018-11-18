Технологии дополненной реальности для детей внедряет авиакомпания "Россия"

"Работа приложения построена на базе технологии Augmented Reality (дополненная реальность), которая превратит наклейки из специальной версии детских бортовых наборов в полноценные трехмерные объекты на экране смартфона", - рассказали в компании.

В современном мире обычные журналы и брошюры уже не вызывают ажиотажа, поэтому “Россия" следит за последними трендами и внедряет самые актуальные инновации.

С новым приложением Rossiya Kids перелет для каждого ребенка станет увлекательным путешествием. Для этого надо скачать программу на гаджет, запустить и направить камеру на наклейки. Разместить их можно где угодно, главное, чтобы камера распознала рисунок.

Примечательно, что организация стала одной из первых в мире, кто применяет эту технологию для своих детских наборов.