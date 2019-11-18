Больницу в Полевском обязали обеспечить нахождение медработника в детском саду

В ходе прокурорской проверки установлено, что ГБУЗ Свердловской области «Полевская центральная городская больница» является единственно медорганизацией на территории ГО и должна обеспечить нахождение медицинского работника в ДОУ № 34 в соответствии с установленным режимом работы данного образовательного учреждения.

Отсутствие медицинского работника на территории детского сада ставит под угрозу жизнь и здоровье воспитанников, а также нарушает их права на получение своевременной медицинской помощи.