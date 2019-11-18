Больницу в Полевском обязали обеспечить нахождение медработника в детском саду
Сегодня, 13:19ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Полевском суд по иску прокуратуры обязал городскую больницу обеспечить постоянное пребывание в детском саду № 34 медицинского работника, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В ходе прокурорской проверки установлено, что ГБУЗ Свердловской области «Полевская центральная городская больница» является единственно медорганизацией на территории ГО и должна обеспечить нахождение медицинского работника в ДОУ № 34 в соответствии с установленным режимом работы данного образовательного учреждения.
Отсутствие медицинского работника на территории детского сада ставит под угрозу жизнь и здоровье воспитанников, а также нарушает их права на получение своевременной медицинской помощи.
Прокуратура обратилась с иском в суд. Требования надзорного органа были удовлетворены в полном объеме. Медучреждение обжаловало иск, однако суд вышестоящей инстанции оставил решение районного суда без изменений.
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