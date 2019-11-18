Итоги недели: тагильский стрит-арт, бюджет культуры и подростковая токсикомания

Тагильчанка Елена Дрокова с детства хотела стать писателем, но родители направили её в более практичную сферу — медицину. Получив диплом, она пошла в Драмтеатр, где 20 лет проработала фельдшером, пока не решилась исполнить свою мечту: отучилась у Коляды, написала несколько пьес, одна из которых вышла в финал международного конкурса, по ней и другим её работам проходили постановки в Москве, Нижнем Новгороде, Улан-Уде, Алтайском крае… но в Тагиле ей по-прежнему предлагали лишь должность санитарки. И вот в 2019 году Елена возглавила литотдел Нового молодёжного театра. Она подробно рассказала нам, как шла к первой постановке по её пьесе в родном городе.

В Нижнем Тагиле впервые ставят пьесу бывшего театрального фельдшера Елены Дроковой

Летом эксперты рассказывали о стагнации рынка коммерческой недвижимости в Нижнем Тагиле, но прогнозировали возможный подъём в осенний период. Пообщались с представителями сферы: сбылись ли их ожидания. Если коротко, нет.

Вопреки прогнозам: рынок коммерческой недвижимости Нижнего Тагила продолжает падать

Тагильский общественник Андрей Волегов составил план по реабилитации Черноисточинского пруда. В нём он назвал причины загрязнения водоёма и способы их устранения. Пока его письмо иизучают в управлении Росприроднадзора, давайте тоже почитаем.

Тагильский эколог направил областным властям план по спасению Черноисточинского пруда

В Белоруссии запретили продажи конфет «Евгеша», которые производит в Нижнем Тагиле компания KDV. На сайте госкомитета по стандартизации Белоруссии сообщается, что ограничение связано с нарушением пищевых требований. KDV подключила юристов, чтобы это решение оспорить.

Нижнетагильские конфеты «Евгеша» запретили ввозить и продавать в Белоруссии

Торговую сеть «Мегамарт» на Урале ждёт реформация, в ходе которой гипермаркеты утратят свой привычный формат. Как сообщили представители сети, пока это лишь эксперимент, который пройдёт на базе одного из гипермаркетов в Екатеринбурге: «Мегамарт» превратят в торговый центр, объединяющий дискаунтер «Дикси» и супермаркет «Виктория». Если он пройдёт хорошо, проект пойдёт дальше.

На Урале торговая сеть «Мегамарт» прекращает своё существование

За последние три года 361 ребёнок в стране погиб от сниффинга — формы токсикомании, вдыхание бытового газа. Нарколог Алексей Сухотский объясняет, почему возникло это явление и как распространилось в Нижнем Тагиле.

За три года сниффинг убил в России 360 детей. Добралась ли эта «мода» до Тагила?

В начале ноября мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев раскритиковал управление культуры за срыв сроков по освоению средств. Начальник ведомства Светлана Юрчишина объяснила TagilCity.ru, что с освоением бюджета проблем нет, но есть другие, а также подробно рассказала о работе управления в 2019 году и планах на следующий.

Не застрять в «девяностых». Интервью главы управления культуры Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле стартует проект уличного художника Ильи Вьюгова по оформлению городских соцобъектов: детских садов и завода-музея. Эту идею власти поддержали, но посмотрим, как другие представители тагильского стрит-арта пытаются договориться с чиновниками и управляющими компаниями. Пытаются ли вообще?