Мэрия Екатеринбурга подала иск о банкротстве владельца «IL Патио» и «Планеты суши»
Сегодня, 19:16ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Арбитражный суд Екатеринбурга поступил иск о банкротстве ООО «Объединенная сеть ресторанов». Иск подала администрация столицы Урала, сообщает «Уралинформбюро».
Сюжеты: Екатеринбург
Долг компании, которой принадлежат рестораны «IL Патио» и «Планета суши», составляет 1 млн рублей. Ранее мэрия подвала в суд на компанию в 2019 году, требуя погасить долг за аренду земельного участка на улице Московской, 27, где и располагаются рестораны. Тогда суд частично удовлетворил требования администрации города и постановил взыскать с компании 1,33 млн рублей, однако представители ООО подали апелляцию. После этого сумма выплаты была снижена до 1,042 млн рублей.
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