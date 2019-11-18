Мэрия Екатеринбурга подала иск о банкротстве владельца «IL Патио» и «Планеты суши»

Долг компании, которой принадлежат рестораны «IL Патио» и «Планета суши», составляет 1 млн рублей. Ранее мэрия подвала в суд на компанию в 2019 году, требуя погасить долг за аренду земельного участка на улице Московской, 27, где и располагаются рестораны. Тогда суд частично удовлетворил требования администрации города и постановил взыскать с компании 1,33 млн рублей, однако представители ООО подали апелляцию. После этого сумма выплаты была снижена до 1,042 млн рублей.