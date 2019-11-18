Нижнетагильская прокуратура не нашла виновных в строительстве яхты зэками в ИК-12

Ведомство направило начальнику колонии представление о нарушении. В документе говорится, что работы по строительству яхты велись без включения их в наряды, а зарплату осуждённым платили, не учитывая работы по возведению парусника.

Нижнетагильский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Игорь Гусаков потребовал устранить нарушения и наказать виновных. В ответ на это Игорь Панкратов, который на тот момент возглавлял ИК-12, заявил, что виноваты в произошедшем заместитель начальника ИК Рязанов, начальник ремонтно-механического цеха Толмачев и старший мастер механического цеха Сажин. Но наказать их не представляется возможным, так как с момента нарушения прошло более полугода.

При этом про зарплату зэкам Панкратов не упомянул. Один из заключённых, строивших яхты, обратился в суд с требованием выплатить ему 133 тысячи рублей в качестве оплаты за проделанную работу.

Однако, по словам правозащитника Алексея Соколова, который представляет интересы осуждённого, с судебным процессом могут возникнуть сложности, так как по трудовому законодательству, подавать в суд на работодателя работник может только в течение года.

Напомним, летом 2019 года появилась информация, что зэки на ИК-12 строят яхту по индивидуальному заказу одного из тагильских бизнесменов.