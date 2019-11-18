ОНФ: Минздрав России поддержал предложение о сокращении времени продажи алкоголя

Соответствующее предложение направлено в правительство. Как сообщает член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин, инициативу уже поддержал Минздрав. Предложение направлено на достижение целей национального проекта «Демография».

В настоящий момент, согласно федеральному законодательству, продажа спиртных напитков в магазинах разрешена с 8.00 до 23.00, однако регионы могут устанавливать дополнительные ограничения.