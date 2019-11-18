ОНФ: Минздрав России поддержал предложение о сокращении времени продажи алкоголя
Сегодня, 09:51ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Общероссийский народный фронт предложил сократить время реализации алкоголя до 22 часов, пишут «Известия».
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
Соответствующее предложение направлено в правительство. Как сообщает член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин, инициативу уже поддержал Минздрав. Предложение направлено на достижение целей национального проекта «Демография».
В настоящий момент, согласно федеральному законодательству, продажа спиртных напитков в магазинах разрешена с 8.00 до 23.00, однако регионы могут устанавливать дополнительные ограничения.
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